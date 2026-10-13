23 миллиона жителей, горы и мало пахотной земли: спутник показал сельскохозяйственный парадокс Тайваня

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Спутник Landsat 9 запечатлел десятки тысяч небольших сельскохозяйственных участков на западе Тайваня. С высоты они складываются в разноцветную мозаику вокруг реки Чжошуй — самой длинной на острове. Снимок показывает, как сельское хозяйство приспосабливается к нехватке пригодной для обработки земли на густонаселённом острове.

Автор: NASA / Landsat 9 Источник: www.livescience.com

На Тайване живут около 23 млн человек, но примерно четверть территории пригодна для земледелия: значительную часть острова занимают горы и леса. На одного жителя приходится около 300 м² сельскохозяйственных угодий — примерно в десять раз меньше, чем в США. Средняя площадь тайваньской фермы не достигает одного гектара, поэтому поля здесь заметно мельче, чем в странах с обширными сельскохозяйственными территориями.

На снимке выделяется уезд Юньлинь, расположенный на равнине Цзя-нань между реками Чжошуй и Бэйган. Это один из важнейших сельскохозяйственных районов Тайваня. Здесь выращивают рис, батат, арахис, кукурузу, сахарный тростник, чеснок, зелёный лук, фрукты и овощи. Разные культуры соседствуют на небольших участках, а часть полей закрыта сине-бирюзовыми затеняющими сетками, защищающими растения от палящего солнца и сильных сезонных дождей.

Разница в размерах участков связана в том числе с историческими ограничениями на владение землёй и традицией передавать фермы по наследству, разделяя их между поколениями. На снимке также заметны более крупные поля сахарного тростника возле города Баочжун. Они сохранились со времён японского управления Тайванем в 1895-1945 годах, когда выращивание этой культуры занимало значительную часть равнины.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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