172 кА за один удар: под Сочи зарегистрировали необычайно мощную молнию

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Ночная гроза в окрестностях Сочи сопровождалась необычайно мощным электрическим разрядом. В районе Шаумяновки зафиксировали молнию с силой тока 172 килоампера — это в несколько раз выше показателей, характерных для обычных разрядов.

По сообщениям местных информационных каналов, событие произошло поздно вечером 4 ноября. После яркой вспышки прогремел настолько сильный раскат грома, что его услышали жители разных районов города.

Заявленная сила тока составила 172 000 ампер. Для сравнения, в публикациях приводится типичный диапазон 20-30 кА. Получается, зарегистрированный разряд оказался примерно в 5,7-8,6 раза сильнее по этому параметру.

Молния представляет собой мощный электрический разряд между облаками или между облаком и землёй. Сила тока отдельных разрядов может существенно различаться, а сопровождающий их гром возникает из-за резкого нагрева и расширения воздуха вдоль канала молнии.

Источник: «Сочи Онлайн»