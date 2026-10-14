TRYX запускает продажи Panorama SE 360 V2, обновлённой версии СЖО с изогнутым AMOLED-экраном на водоблоке. Старт назначен на 19 октября, модель выпускается только с 360-миллиметровым радиатором в чёрном и белом исполнении. В предыдущей версии работала помпа Asetek Adela, теперь её сменила Asetek Gen9. Компания заявляет, что система справляется с тепловыделением до 400 Вт, тогда как у Panorama SE этот показатель составлял 280 Вт. Параметры экрана остались прежними: диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2K, плотность 372 ppi, частота 60 Гц, яркость 400 нит. Он рассчитан на 3D-эффект без очков, и для него добавили новые материалы.

Автор: TRYX через IT Home Источник: www.ithome.com

Изменились и вентиляторы. Три TRYX FOBR на подшипнике SLF вращаются со скоростью от 500 до 2100 об/мин, тогда как у предыдущей модели верхняя граница составляла 1850 об/мин. По данным производителя, поток вырос с 66 до 70,8 CFM, а шум с 27,9 до 29,2 дБ(А). Помпа работает на скорости от 1000 до 3200 об/мин и шумит на уровне 23 дБ(А).

Модуль экрана крепится на магнитах через два контакта, его наклон регулируется в пределах 45 градусов. Внутри встроен отдельный компьютер. На китайском рынке за новинку попросят 1799 юаней (~$267).

Источник: IT Home