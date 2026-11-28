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ASRock выпустила СЖО Taichi AQUA 360 LCD с радиатором на 360 мм. В стандартном виде это замкнутая система, но в контуре предусмотрены стандартные порты G1/4, через которые, по заявлению компании, можно добавить компоненты кастомных систем: водоблок видеокарты, дополнительные радиаторы или внешний резервуар.

В СЖО установлены две помпы. По данным ASRock, вместе они обеспечивают вдвое больший поток жидкости, а если одна выйдет из строя, вторая продолжит работу, и о неисправности сообщит зуммер.

Верхнюю крышку водоблока можно выбрать: прозрачный канал для жидкости с подсветкой ARGB или съёмный магнитный экран на 3,4 дюйма. Экран показывает данные о системе и анимации, которые можно загрузить самому, а закрепить его можно на помпе, в любом месте корпуса или поставить на стол. В контуре есть индикатор потока.

Радиатор имеет толщину 38 мм, на нём установлены три вентилятора с лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP), двумя шариковыми подшипниками и защитой IP54. При низкой нагрузке вентиляторы останавливаются. Трубки длиной 400 мм многослойные, из CIIR и EPDM. Гарантия составляет шесть лет, за последствия расширения контура ASRock ответственности не несёт.

В Европе СЖО оценена в 329 евро.

Источник: ComputerBase