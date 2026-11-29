Компания Zotac представила два компактных компьютера Zbox Edge M1658 и M1678 на новых процессорах Intel Core Ultra Series 3. Несмотря на корпус объёмом всего 0,64 л, устройства поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и позволяют установить сразу два SSD. Это необычно высокая конфигурация памяти для компьютеров такого формата.

Модели различаются процессорами: Zbox Edge M1658 получил Intel Core Ultra 5 335, а M1678 — Core Ultra 7 365. Оба чипа относятся к семейству Panther Lake и оснащены восемью ядрами. При этом разница в производительности, согласно предварительной оценке Notebookcheck, может составить всего около 3% в многопоточных задачах. За графику отвечают встроенные видеоядра Intel с четырьмя ядрами Xe3 — места для дискретной видеокарты в корпусе нет.

Размеры обеих систем составляют 149,5 x 149,5 x 28,5 мм. Для накопителей предусмотрены два разъёма M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для SSD формата 2240, второй — PCIe 5.0 x4 для более распространённых накопителей 2280. Оснащение также включает два Thunderbolt 4 с USB-C, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, Ethernet 2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Компьютеры поддерживают крепление VESA, соответствующий кронштейн входит в комплект. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены. При этом сочетание 96 ГБ оперативной памяти, двух SSD и современных интерфейсов делает новинки интересными не только для офисных задач, но и для компактных рабочих систем с повышенными требованиями к памяти.

Источник: linuxgizmos