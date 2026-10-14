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Компания Zalman представила корпус Z20 DS формата ATX Mid Tower со съёмным 15,6-дюймовым дисплеем Full HD. Экран можно установить на комплектную подставку и использовать отдельно от компьютера, а на передней панели корпуса при этом остаётся вентиляционная решётка с шестиугольным рисунком. Это позволяет разместить дополнительный монитор на столе, не занимая отдельное место для ещё одного устройства.

Дисплей разрешением 1920 x 1080 пикселей работает с частотой 60 Гц, яркостью 250 кд/м² и временем отклика 12 мс. Контрастность составляет 1000:1, заявленный угол обзора — 170 градусов. Экран подключается по HDMI, а питание получает через USB. Цветовой охват достигает 62% sRGB, поэтому по этому параметру модель ориентирована скорее на вспомогательные задачи, мониторинг системы и повседневное использование, чем на профессиональную работу с цветом.

Корпус размером 475 x 235 x 492 мм поддерживает материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, включая модели с разъёмами на обратной стороне. Внутри можно разместить видеокарту длиной до 375 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм и блок питания длиной до 200 мм. Предусмотрены семь стандартных слотов расширения и возможность вертикальной установки видеокарты.

Для охлаждения Z20 DS поддерживает до 12 вентиляторов. В комплект входят два 140-мм вентилятора спереди и один 120-мм сзади; сверху и снизу установлены съёмные магнитные пылевые фильтры. Для накопителей предусмотрены два комбинированных отсека под 3,5- или 2,5-дюймовые устройства и ещё один отсек для 2,5-дюймового накопителя.

Источник: ithome