Xiaomi не стала ждать 17 ноября: Watch S5 41 mm вышли раньше

Xiaomi неожиданно выпустила на международный рынок одну из своих новых моделей умных часов за несколько дней до запланированной даты. Изначально релиз Watch S5 41 mm был намечен на 17 ноября вместе с серией Xiaomi 18 Pro, но уже сейчас часы доступны для заказа за пределами Китая — в керамическом белом и алюминиевом исполнениях.

Компания 11 ноября анонсировала, что Watch S5 41 mm поступит в продажу вместе со Smart Band 11, Xiaomi Clip и различными бытовыми приборами на мероприятии по презентации серии Xiaomi 18 Pro 17 ноября. Тем не менее Xiaomi уже несколько дней назад добавила более компактную версию Watch S5 на глобальный сайт, а теперь стартовала её продажа в Таиланде — спустя всего месяц после релиза в Китае. Xiaomi Thailand сообщает о готовности к отправке заказов. Все версии оснащены AMOLED-дисплеем с яркостью 3000 нит.

В Таиланде Watch S5 41 мм стоит от 6299 бат (~$185) в отделке Black и Light Blue; версия Ceramic White с керамическим корпусом — 6999 бат (~$205). Компания также сообщает о снижении цен с 10990 бат (~$325) и 11990 бат (~$355), но без пояснений. Примечательно, что текущие цены делают 41-мм версию дороже 46-мм (сейчас $214,99 на Amazon), которая в Таиланде стоит от 5899 бат (~$175). Кроме того, новинка примерно на 15% дороже предшественника в Таиланде.

Поэтому не удивительно, если Xiaomi выпустит Watch S5 41 мм на других рынках с аналогичным повышением цены: рост на 15% соответствовал бы стартовым £155 и €195 в Великобритании и еврозоне. Подробности о часах можно найти в нашей недавней статье о запуске Watch S5 41 мм.

Источник: Notebookcheck