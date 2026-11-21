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Valve разрешила покупать Steam Machine с накопителем на 512 ГБ без предварительной записи. Компания сообщила, что обработала все заявки из списка ожидания, поэтому теперь оформить заказ может любой желающий. Однако такая возможность сохранится только до тех пор, пока устройство есть на складе.

В отличие от прежней схемы с приглашениями, теперь покупателям не придется ждать своей очереди. Если доступные экземпляры закончатся, компания просто изменит статус модели в магазине Steam на «Нет в наличии». При этом компания не уточняет, сколько компьютеров подготовлено для свободной продажи.

Старшая версия с накопителем на 2 ТБ пока остается дефицитной. Компания уже разослала приглашения всем пользователям, успевшим зарезервировать устройство. Остальные участники очереди сохранят свои позиции, но зарегистрироваться новым покупателям больше нельзя. Спрос на эту конфигурацию оказался выше количества доступных компьютеров, поэтому производитель временно закрыл прием заявок.

Valve намерена продолжать выпуск устройства, однако предупреждает о возможных перебоях с поставками. Компания пока не может определить, сколько устройств удастся произвести и по какой цене их получится продавать. Особенно ограниченными будут партии версии на 2 ТБ.

На ситуацию влияют и цены на комплектующие. В частности, память и накопители дорожают на фоне высокого спроса со стороны производителей серверного оборудования и дата-центров, обслуживающих индустрию искусственного интеллекта. Это увеличивает производственные затраты и мешает производителю заранее определить стоимость игровых ПК.

Ранее компания не рассчитывала, что цена Steam Machine достигнет 1049 долларов. Однако сочетание дорогих компонентов и ограниченных поставок осложнило планы производителя.

Дополнительную информацию о доступности устройства компания обещает раскрыть в январе. Тогда же могут появиться подробности о дальнейших поставках и перспективах продаж обеих версий.

Источник: Engadget