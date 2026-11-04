Утечка: Realme 17T 5G появляется в реальной жизни с обновленным островком камеры

Предстоящий телефон Realme T-серии появился на просочившейся фотографии с другим расположением задней камеры, чем у его предшественника. Realme 17T 5G сохранил квадратный островок камеры, но линзы и вспышка расположены немного по-другому. По сравнению с Realme 16T, у которого три отдельных элемента на острове камеры, Realme 17T 5G группирует линзы и вспышку в две длинные закругленные полосы, расположенные горизонтально.

Realme 17T 5G Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Модуль камеры по-прежнему имеет форму прямоугольника, но новое расположение придает задней части заметно другой вид. Это также напоминает Google Pixel 9 Pro Fold, в котором используется аналогичная горизонтальная панель камеры, однако нет никаких признаков того, что Realme позаимствовала дизайн у Google, а в остальном у этих двух телефонов мало общего.

На просочившемся изображении изображен Realme 17T 5G в черном цвете. Realme может представить дополнительные варианты цвета, но это только одна фотография, которая утекла. Помимо дизайна задней панели, о телефоне мало информации. В утечке не упоминаются его чипсет, емкость аккумулятора, дисплей или характеристики камеры. Подробности о ценах и запуске также неизвестны, и Realme еще не подтвердила устройство.

Ожидается, что дополнительная информация может появиться в списках сертификатов и базах данных тестов в ближайшие недели. Realme 16T, например, появился на Geekbench перед его запуском, раскрывая конфигурацию его процессора и памяти. Аналогичный список для Realme 17T 5G даст нам лучшее представление о том, чего ожидать от новой модели.

Его предшественник имеет 6,81-дюймовый ЖК-экран HD+ IPS с частотой обновления 144 Гц, процессор Dimensity 6300, основную камеру на 50 Мп и селфи-камеру на 16 Мп, а также аккумулятор емкостью 8000 мАч с зарядкой 45 Вт. Что Realme 17T будет наследовать от предыдущей модели, остается неизвестным.

Источник: Gizmochina