Thunderobot превратила мини-ПК в ИИ-станцию, пожертвовав возможностью расширения памяти

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Thunderobot выпустила мини-ПК Mix Neo с производительностью ИИ до 115 TOPS. Компьютер весит всего 480 граммов и помещается в корпус объёмом 0,8 литра. При этом производитель предусмотрел два скоростных сетевых порта, поддержку локальных нейросетей и возможность установки двух SSD.

Автор: Thunderobot Источник: www.gizmochina.com

В основе системы лежит Intel Core Ultra 7 256V поколения Lunar Lake со встроенной графикой Intel Arc 140V. Совокупная производительность платформы при вычислениях INT8 достигает 115 TOPS. Для запуска языковых моделей и генерации изображений без облачных сервисов установлены программный пакет FlowyAIPC и локальный движок Herdsman.

Однако компактность потребовала компромисса. Компьютер получил только 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, распаянной непосредственно в корпусе процессора. Заменить или расширить её нельзя. Для накопителей предусмотрены два разъёма M.2 2280, а покупателям доступны конфигурации с SSD на 512 ГБ и 1 ТБ.

Корпус размером 128 x 128 x 53,5 мм оснащён активной системой охлаждения. По заявлению Thunderobot, даже при полной нагрузке уровень шума составляет около 29,5 дБА. Среди интерфейсов — USB-C со скоростью до 40 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два Ethernet-порта 2.5GbE. Также предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и крепление VESA для установки за монитором.

В Китае Thunderobot Mix Neo продаётся по цене 4499 юаней за версию с SSD на 512 ГБ и 4999 юаней за вариант на 1 ТБ. О сроках выхода на международный рынок производитель пока не сообщил.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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