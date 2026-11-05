Тайваньский производитель Team Group подтвердил затяжной дефицит памяти и скачок цен на DDR5 в 5,5 раза

Гендиректор Team Group Чэнь Цин-вэнь констатировал затягивание кризиса на рынке оперативной памяти.

Согласно отчету за третий квартал 2026 года контрактная стоимость чипа DDR5 выросла в 5,5 раза. Оптовая цена поднялась с 8,7 до 48 долларов. Крупные поставщики перевели конвейеры на выпуск памяти для серверов искусственного интеллекта. В итоге один из брендов полностью прекратит производство стандарта DDR4 в следующем году. Доля корпоративных заказов Team Group за девять месяцев достигла 64,6 процента. Обычные сборщики ПК остались в меньшинстве.

По прогнозу компании баланс рынка восстановится лишь во второй половине 2028 года. Конкуренты из Acer ожидают снижения цен уже в 2027 году. При этом сама Team Group прямо выигрывает от дефицита благодаря крупным запасам на складах. Независимо от ситуации во втором квартале 2027 года бренд запустит новую фабрику в Новом Тайбэе.

Источник: Hardware Busters