Тайваньский производитель Team Group подтвердил затяжной дефицит памяти и скачок цен на DDR5 в 5,5 раза

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Гендиректор Team Group Чэнь Цин-вэнь констатировал затягивание кризиса на рынке оперативной памяти.

Согласно отчету за третий квартал 2026 года контрактная стоимость чипа DDR5 выросла в 5,5 раза. Оптовая цена поднялась с 8,7 до 48 долларов. Крупные поставщики перевели конвейеры на выпуск памяти для серверов искусственного интеллекта. В итоге один из брендов полностью прекратит производство стандарта DDR4 в следующем году. Доля корпоративных заказов Team Group за девять месяцев достигла 64,6 процента. Обычные сборщики ПК остались в меньшинстве.

По прогнозу компании баланс рынка восстановится лишь во второй половине 2028 года. Конкуренты из Acer ожидают снижения цен уже в 2027 году. При этом сама Team Group прямо выигрывает от дефицита благодаря крупным запасам на складах. Независимо от ситуации во втором квартале 2027 года бренд запустит новую фабрику в Новом Тайбэе.

Источник: Hardware Busters

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Новостной формат, гиперчестность, актуальность. Для связи: kifloblog@yandex.ru
? 0 168 0
Автор pchyolka   Рейтинг +545.20
Блог Платформа ПК 370 2270 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как подготовить консоль к загрузке GTA 6 — варианты внешних накопителей от 200 ГБ для Xbox и PlayStation

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года. Поклонникам серии пришлось набраться терпения: с момента выхода предыдущей части прошло уже более 13 лет. Ожидание растет, однако новые подробности...

Можно ли заставить две нейросети спорить друг с другом?

Нейросети умеют писать код, создавать сайты, решать задачи и отвечать практически на любые вопросы. Но есть у них одна раздражающая особенность: иногда они ошибаются с такой уверенностью, будто...

Помогают ли протеиновые батончики в похудении и наборе мышечной массы: польза, состав и правила употребления

  • Статья
  • Спорт
Протеиновые батончики давно перестали быть продуктом исключительно для профессиональных спортсменов. Их покупают в качестве перекуса на работе, берут в дорогу, едят после тренировки или используют...

Проект 1840: как работала советская подлодка с жилыми барокамерами

В мае 1983 года советские водолазы работали в Чёрном море на глубине 240 метров. Между выходами они возвращались в подлодку, а после окончания учений на ней же отправились в базу. Но выйти на...

Полвека на угле и воде: почему британцы так долго использовали паровые грузовики

В 1960-х годах по британским дорогам уже ездили вполне привычные нам грузовики с дизельными двигателями. Но на сталелитейном заводе Brown Bayley в Шеффилде грузы всё ещё возили машины, которым...

Рёшти: как картофельный крахмал связывает тёртый картофель в хрустящую швейцарскую лепёшку без муки и яйца

Если натереть картофель на крупной тёрке и высыпать его на стол, ничего похожего на тесто не получится. Отдельные полоски рассыпаются, между ними нет ни яйца, ни муки, ни другого очевидного...