Статистика CPU-Z показала, что пользователи ПК отказываются от 64 ГБ ОЗУ и возвращаются к DDR4

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| Новость | Платформа ПК

Согласно свежей статистике популярной диагностической утилиты CPU-Z, доля персональных компьютеров с 64 и 32 гигабайтами оперативной памяти за год сократилась на 18% и 2,5% соответственно. Главной причиной отказа от больших объемов ОЗУ стали глобальный дефицит и подорожание чипов DRAM, вызванные бумом искусственного интеллекта. В результате высокая емкость памяти превратилась в настоящую роскошь для современных компьютерных сборок, заставляя покупателей пересматривать свои бюджеты.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Из-за подорожания каждого гигабайта разработчики CPU-Z впервые за время наблюдений зафиксировали заметный отток пользователей с высокопроизводительных конфигураций в сторону более доступных вариантов. На фоне снижения доли 32- и 64-гигабайтных комплектов начался ренессанс меньших объемов памяти. Так, популярность систем с минимально комфортными 16 ГБ выросла на 12,9%, а стремительно уходившие в прошлое 8-гигабайтные сборки внезапно прибавили 5,5%. Особый интерес вызывает рост популярности конфигураций на 24 ГБ сразу на 19,7% — такой объем стал своеобразным компромиссом для тех пользователей, которым уже не хватает 16 ГБ, но покупка дорогого комплекта на 32 ГБ кажется финансово нецелесообразной.

Впрочем, несмотря на наметившийся спад, в общем зачете системы с 32 ГБ оперативной памяти пока уверенно удерживают лидерство, охватывая 37,2% пользователей как наиболее оптимальный вариант для современных игр и ресурсоемких приложений. Вплотную за ними следуют конфигурации с базовыми 16 ГБ, занимающие 33%. Системы с 8 ГБ, остающиеся уделом старых, офисных или ультрабюджетных ПК, составляют 11%, тогда как нишевые сборки на 64 ГБ и 24 ГБ глобально все еще находятся в меньшинстве, занимая 7,3% и 2,3% соответственно. При оценке этих цифр важно учитывать, что отчеты CPU-Z не являются сводкой розничных продаж: бесплатная программа анализирует оборудование только тех компьютеров, на которых она непосредственно установлена и запущена, поэтому статистика отражает лишь активную пользовательскую базу.

Стремление к экономии сказывается и на выборе поколения памяти, где стандарт DDR4, доминирующий почти десятилетие, не только удерживает лидерство с долей 54,5% против 32,9% у новейшей DDR5, но и демонстрирует неожиданный рост. За последний год доля DDR4 увеличилась на 6%, тогда как популярность DDR5 просела на 2,9%. Хотя цены выросли на оба стандарта, память прошлого поколения остается немного более доступной, что вынуждает экономных покупателей держаться за платформы, поддерживающие DDR4, такие как AMD Ryzen 5000 (архитектура Zen 3) или Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake).

Ярким подтверждением этого тренда служит резкий скачок популярности процессоров линейки Zen 3 в чартах CPU-Z: присутствие чипов Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 выросло на впечатляющие 42,8%, 36,1% и 67,3% соответственно. Производители оборудования уже отреагировали на изменение потребительского поведения и активно поддерживают спрос на комплектующие прошлых лет. В частности, вендоры возобновляют производство модулей DDR4 и соответствующих материнских плат, компания AMD повторно выпустила на рынок хит прошлых лет — процессор Ryzen 7 5800X3D, а корпорация Intel готовит к 2027 году обновленную линейку чипов Raptor Lake Next.

Источник: Tom's Hardware

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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