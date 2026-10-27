Новая опция APX в Windows 11 призвана обеспечить более высокую производительность системы

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В Windows 11 появляется новая функция: «Advanced Performance Extensions» (APX) — расширения, призванные обеспечить более высокую производительность системы на поддерживаемом оборудовании. По заявлению Microsoft, APX позволяет операционной системе «выжимать» из «железа» более высокую производительность.

Технология APX была разработана компанией Intel. В последнее время, как отмечает издание Windows Latest, Intel не всегда удавалось впечатлить пользователей в плане энергоэффективности или чистой производительности (например, в сравнении с AMD). APX — это еще одна попытка повысить быстродействие, не увеличивая при этом заметно энергопотребление.

Ключевым элементом являются так называемые «регистры». По словам представителей Intel, это небольшие, но невероятно быстрые ячейки памяти внутри процессора, в которых хранятся значения, необходимые для выполнения различных операций. Чем больше таких значений хранится непосредственно в процессоре, тем меньше данных ему приходится пересылать туда-сюда между собой и оперативной памятью. Именно здесь и вступает в дело APX. Эта технология, представленная еще в 2023 году, расширяет существующий набор инструкций, предоставляя доступ к дополнительным регистрам и предлагая другие оптимизации для повышения производительности.

«Эти расширения обеспечивают эффективный прирост производительности при выполнении самых разных рабочих нагрузок, не увеличивая при этом существенно площадь кристалла или энергопотребление процессорного ядра», — поясняется в техническом документе Intel.

Intel APX удваивает количество регистров общего назначения (GPR) — с 16 до 32. Благодаря этому компилятор может хранить больше значений непосредственно в регистрах.

Microsoft и Intel тесно сотрудничают, чтобы максимально раскрыть потенциал APX. Ожидается, что повышение производительности в Windows 11 выйдет далеко за рамки оптимизации самой операционной системы. В Intel подтвердили, что APX — это способ ускорения работы приложений. Речь идет не о недавно представленном в Windows 11 «профиле с низкой задержкой» (Low Latency Profile). Благодаря APX программное обеспечение должно снижать нагрузку на процессор.

Кроме того, в Intel сообщили, что в коде, скомпилированном с использованием APX, общее количество инструкций уменьшается на 10 процентов. Это может помочь разработчикам быстрее компилировать свои приложения — область, в которой Intel до сих пор несколько отставала от конкурентов. Поскольку эти показатели получены на основе прототипа, они еще не являются окончательными.

Однако включение опции APX в настройках Windows 11 не означает, что все уже установленные приложения автоматически начнут работать быстрее. В Intel отмечают, что для использования APX разработчикам, возможно, придется обновить свои программы. Этого можно добиться путем «простой перекомпиляции» — внесение изменений в исходный код, «по всей видимости, не потребуется».

По информации портала Windows Latest, поддержка APX появится в будущем поколении процессоров Intel — «Nova Lake». Впрочем, их выход ожидается не раньше 2027 года. Это касается и серверных процессоров Xeon 7 серии «Diamond Rapids». Другие процессоры Intel, включая актуальную серию «Arrow Lake», согласно отчету, APX не поддерживают. Следовательно, нынешние компьютеры не смогут воспользоваться этой новой функцией.

Технологию APX нельзя задействовать на имеющихся компьютерах путем принудительной активации, поскольку для этого требуются изменения на уровне центрального процессора.

Источник: Windows Latest