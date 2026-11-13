Мини-ПК Minix получил испарительную камеру и Ryzen AI 9 HX 470 с производительностью 86 TOPS

Новый мини-ПК Minix ER947-AI поступил в продажу с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 470, рассчитанным на работу в компактных системах. Производитель сделал ставку не только на вычислительную мощность, но и на охлаждение: чипу разрешили длительно работать при мощности 65 Вт без снижения частот из-за перегрева.

За охлаждение отвечают испарительная камера Vapor Chamber и два вентилятора. При этом компьютер получил корпус размером всего 140 x 139 x 60 мм и весит 930 г. Для системы с таким тепловым бюджетом это достаточно компактное исполнение.

В основе системы — 12-ядерный AMD Ryzen AI 9 HX 470 с 24 потоками и графикой Radeon 890M. Процессор работает на архитектуре Zen 5, а встроенный нейропроцессор обеспечивает до 55 TOPS. Общая производительность платформы в ИИ-задачах заявлена на уровне 86 TOPS. Покупателям предложат конфигурации с 32 или 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Её можно увеличить до 128 ГБ.

Магнитная крышка позволяет открыть корпус без инструментов и получить доступ к памяти и двум слотам M.2 для SSD. Среди разъёмов — два USB4, три USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два сетевых порта Ethernet 2,5 Гбит/с. Компьютер поддерживает подключение четырёх дисплеев с разрешением до 8K. В США версия с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ появилась на Amazon за 1599,90 доллара. На официальном сайте Minix указана цена 1630 долларов, но устройство пока обозначено как ожидающее поступления.

Источник: minix