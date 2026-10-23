Microsoft значительно оптимизировала в Windows 11 потребление оперативной памяти на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ

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| Новость | Платформа ПК

С августа 2026 года Microsoft работает над повышением эффективности Windows 11. Тогда компания пообещала, что от этого выиграют прежде всего устройства с 8 ГБ оперативной памяти. В то время подробности того, как именно будет реализована эта оптимизация, не раскрывались. Однако сейчас уже заметны первые результаты: после обновления до Windows 11 26H2 такие системы потребляют значительно меньше оперативной памяти.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Портал Windows Latest провел тестирование на двух устройствах под управлением Windows. На одном из них была установлена ​​"старая" версия Windows 11 (25H2), а на другом — 26H2. В обычном режиме работы старая версия системы занимала чуть более 5 ГБ из доступных 8 ГБ оперативной памяти. После обновления до версии 26H2 потребление памяти снизилось до 3,3 ГБ.

В ходе второго теста Windows 11 была установлена ​​на виртуальную машину — так, как если бы пользователь выполнял «чистую» установку системы. В таком состоянии с октябрьским обновлением для версии 25H2 система Windows потребляла около 4,1 ГБ оперативной памяти при стандартном использовании. После обновления виртуальной машины система потребляла от 2,8 до 3,2 ГБ оперативной памяти.

Навджот Вирк, корпоративный вице-президент по направлению Windows Experiences, объяснил, как именно была достигнута эта оптимизация (по крайней мере, частично). По его словам, «теперь Windows может удерживать в оперативной памяти до двух гигабайт дополнительных активных данных, вместо того чтобы перемещать их в более медленное хранилище». Это помогает компьютеру сохранять быстродействие, даже когда пользователь открывает множество приложений и вкладок в браузере.

Кроме того, на ПК с Windows, оснащенных 8 ГБ ОЗУ или менее, виджеты теперь загружаются только в момент их непосредственного открытия. Благодаря этому удалось высвободить 200 МБ памяти для других приложений и задач. Однако, как отмечает ресурс Windows Latest, одних только этих мер недостаточно для объяснения всего достигнутого улучшения. По всей видимости, Microsoft внесла и другие изменения в механизм управления памятью в Windows 11, которые не были упомянуты в официальном заявлении.

Источник: Windows Latest

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Автор avia_news Рейтинг -2.00
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