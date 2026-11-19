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Mechrevo выпустила компактный компьютер Master Road X10 для локальной работы с искусственным интеллектом. При объёме корпуса всего 1,25 л он обеспечивает до 1 петафлопса вычислительной производительности FP4. Но миниатюрные размеры не сделали устройство доступным: за базовую версию компания просит 32 999 юаней (около 4650 долларов).

Компьютер построен на платформе NVIDIA RTX Spark. Покупателям предложили две конфигурации: с 64 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ либо с 128 ГБ памяти и SSD на 2 ТБ. Старшая версия стоит уже 49 999 юаней (около 7050 долларов).

Master Road X10 весит 1,42 кг при размерах 155 x 158 x 51 мм. Отводить тепло от 140-ваттной системы помогают два турбовентилятора и радиатор с 70 рёбрами охлаждения. Пропускная способность памяти достигает 300 ГБ/с.

Для подключения периферии предусмотрены четыре USB-C, HDMI 2.1 и сетевой порт 10GbE. Также компьютер получил Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В итоге Mechrevo предлагает рабочую станцию для ИИ, которую можно разместить на ладони, но цена даже младшей версии сопоставима со стоимостью дорогого настольного ПК.

Источник: ithome