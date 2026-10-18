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Mechrevo выпустила обновлённую комплектацию компактного компьютера imini P700. В основе лежит чип AMD Ryzen 7 H 255, машина укомплектована 16 гигабайтами DDR5 5600 и 512-гигабайтным SSD; за такую сборку просят от 4399 юаней.

Обработку графики выполняет интегрированное решение Radeon 780M. Плата располагает двумя разъёмами SODIMM — суммарная вместимость памяти достигает 128 ГБ, а для накопителей зарезервированы два M.2-слота формата 2280.

К системе допускается одновременное подключение четырёх экранов по линиям HDMI, DP и Type-C. Разъёмы HDMI и DP выводят изображение в 4K с кадровой частотой 120 Гц, а USB-интерфейс с полосой 40 Гбит/с обеспечивает 4K при 240 Гц. Ассортимент физических портов: три гнезда Type-C, тройка USB-A 3.2 Gen2 и два устаревших USB 2.0. Сетевые функции закрывает связка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Корпус имеет толщину около 53,5 мм и рабочий объём 0,97 литра; его разрешено закреплять на стене. Отводом тепла занимается схема MSC 2.0, действующая за счёт разности давлений: воздух движется по полузакрытому тракту, поступает снизу и попутно охлаждает тыльный блок разъёмов — это даёт устойчивую отдачу на уровне 65 Вт. Лицо корпуса украшает ARGB-лента с анимированными эффектами, которые синхронизируются с Windows. Электропитание поступает от внешнего адаптера DC на 120 ватт. Акустический фон не превышает 19,5 дБ в обычной работе и поднимается до 39,5 дБ только под тяжёлыми дисковыми нагрузками.

Источник: IThome