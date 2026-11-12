IBM объединит два мощных квантовых чипа в систему на 1040 кубитов для решения более масштабных задач

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В 2027 году IBM планирует объединить два квантовых процессора нового поколения в единую систему, состоящую из 1040 кубитов. В этой системе будет использоваться перспективная архитектура Nighthawk r3. Каждый процессор будет поддерживать 520 программируемых кубитов и выполнять до 10 000 квантовых операций.

Этот анонс свидетельствует о стремлении IBM к созданию более масштабных квантовых систем, способных справляться с растущими вычислительными нагрузками. Компания также сообщила о значительном повышении производительности своего текущего процессора Nighthawk r2: отраслевые партнеры уже выполнили на этом оборудовании более 34 миллиардов квантовых схем.

Нынешний квантовый процессор IBM Nighthawk r2 продемонстрировал существенное улучшение скорости выполнения квантовых операций. Представленная в сентябре 2026 года система способна выдавать до 100 000 результатов (выборок) в секунду. Она также поддерживает вычисления, включающие более 7500 квантовых операций с использованием 120 кубитов.

Для получения полезных результатов в квантовых приложениях зачастую требуются миллионы или миллиарды таких выборок. Более быстрое выполнение операций позволяет исследователям проводить сложные эксперименты, не тратя избыточное время на запуск отдельных квантовых схем.

Партнеры, в числе которых немецкая энергетическая компания E. ON, а также фирмы Algorithmiq и Q-CTRL, сообщили об ускорении работы до 19 раз. Так, компания E. ON добилась 15-кратного ускорения при использовании квантового машинного обучения для оптимизации электросетей.

Кроме того, компания IBM применила систему Nighthawk r2 для ускорения моделирования магнитных материалов. Эксперимент был выполнен в 12 раз быстрее по сравнению с его предыдущей реализацией на процессоре IBM Heron.

Еще один значимый результат был получен в ходе эксперимента с компанией Algorithmiq: система Nighthawk r2 выполнила квантовые схемы в восемь раз быстрее, чем в исходном эксперименте на базе процессора Heron. Кроме того, обновленные вычисления оказались более сложными для классических методов моделирования.

В версии Nighthawk r3 появятся дополнительные аппаратные возможности для поддержки более масштабных систем. Его архитектура включает 2034 физических кубита, а также 520 программируемых кубитов. В новой версии IBM сохраняет топологию квадратной решетки, использовавшуюся в предыдущем поколении.

Процессор также оснащен 10 межчиповыми соединениями, называемыми l-связями (l-couplers). Эти компоненты позволяют отдельным квантовым процессорам обмениваться квантовыми состояниями. Такая возможность поможет IBM наращивать вычислительную мощность, не полагаясь исключительно на создание все более крупных единичных чипов.

IBM уже продемонстрировала эту технологию, соединив два процессора Nighthawk r1. При использовании четырех l-связей точность передачи квантового состояния составила 99,3%. В планах компании — достичь показателя 99,9%.

Следующим важным этапом станет объединение двух процессоров Nighthawk r3, запланированное на 2027 год. Созданная таким образом система на 1040 кубитов станет еще одним шагом на пути к построению более масштабных квантовых архитектур.

IBM также меняет подход к доступу исследователей к вычислительным ресурсам, развивая свою платформу Quantum Platform. Теперь эта среда объединяет квантовые процессоры с классическими высокопроизводительными вычислительными системами. Исследователи могут координировать выполнение квантовых задач с работой традиционных вычислительных систем. Они помогают решать такие вопросы, как исправление ошибок, анализ шумов и обработка данных после проведения квантовых измерений.

Предварительные результаты показывают, что такая интеграция способна повысить эффективность исследований. Ученые из IBM и RIKEN выполнили квантовый процесс диагонализации (основанный на использовании выборок) примерно в пять раз быстрее, чем в ходе предыдущего исследования. Кроме того, они провели в 100 раз больше вычислений, чем в своей первоначальной работе.

Специалисты Cleveland Clinic и RIKEN использовали эту платформу для обработки 608 миллионов выборок при моделировании биологических структур. Автоматизация рабочих процессов позволила выполнить эту задачу в 33 раза быстрее.

Более масштабная дорожная карта IBM нацелена на создание отказоустойчивых квантовых вычислительных систем. Достижение этой цели потребует разработки все более мощных процессоров и более тесной интеграции с инфраструктурой классических вычислительных систем.

Источник: Interesting Engineering