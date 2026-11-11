Gigabyte бросила вызов Mac Studio: мини-ПК получил 128 ГБ памяти и мощность в 1 петафлопс

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Компания представила компактную рабочую станцию AI Top Aero на платформе NVIDIA RTX Spark. При объёме корпуса около одного литра компьютер получил 20-ядерный процессор Grace, графику Blackwell и до 128 ГБ объединённой памяти. Система рассчитана прежде всего на запуск и обучение моделей искусственного интеллекта без обращения к облачным сервисам.

Автор: Gigabyte Источник: www.techpowerup.com

В основе устройства лежит суперчип RTX Spark N1X с 6144 CUDA-ядрами. Производительность при вычислениях FP4 достигает 1 петафлопса, а для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 5.0 объёмом до 4 ТБ. Объединённая память LPDDR5X позволяет одновременно работать с ресурсоёмкими ИИ-моделями и приложениями, не распределяя вычисления между несколькими устройствами.

Gigabyte позиционирует AI Top Aero как персональную ИИ-станцию. Компьютер поддерживает LM Studio, Ollama и модели NVIDIA Nemotron, а разработчики могут создавать, запускать и дообучать нейросети с помощью CUDA. Предусмотрена и работа с мультимедиа, включая обработку видео и генерацию материалов с использованием ИИ.

Модель также заявлена как игровая система с поддержкой DLSS 5, однако у платформы RTX Spark пока остаются проблемы совместимости: некоторые игры не запускаются или работают с ошибками. Среди интерфейсов AI Top Aero — USB-C, Ethernet со скоростью 10 Гбит/с и Wi-Fi 7. Стоимость новинки Gigabyte пока не раскрыла.

Источник: techpowerup

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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