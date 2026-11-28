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Цены на микросхемы оперативной памяти DDR4 начали снижаться после продолжительного подорожания, которое в течение 2026 года серьёзно ударило по рынку компьютерных комплектующих. Первые признаки разворота зафиксировала аналитическая компания TrendForce: покупатели сокращают закупки, а производители и дистрибьюторы пытаются распродать накопленные запасы.

Наиболее заметно снижение проявляется на спотовом рынке DDR4 и более старой DDR3. Например, средняя спотовая цена микросхемы DDR4 ёмкостью 8 Гбит и скоростью 3200 Мбит/с опустилась с 43,214 доллара 25 ноября до 42,714 доллара 27 ноября. Это снижение примерно на 1,16% за два дня. Речь идёт именно о стоимости отдельных микросхем, а не готовых модулей памяти в розничных магазинах.

Причина перемен — ослабление потребительского спроса. Высокие цены заставили покупателей отложить модернизацию компьютеров, а магазины и дистрибьюторы стали осторожнее пополнять склады. Дополнительное давление создаёт пересмотр заказов китайскими облачными провайдерами, закупавшими память для серверной инфраструктуры. Неопределённость вокруг развития дата-центров и геополитических ограничений также заставляет участников рынка пересматривать планы.

Ситуация с DDR5 пока остаётся другой. TrendForce ожидает дальнейшего роста контрактных цен на эту память в 2027 году, хотя прогнозируемое подорожание будет слабее прежних ожиданий. Производители продолжают отдавать приоритет серверным решениям и памяти для систем искусственного интеллекта. Освободившуюся нишу потребительской DRAM частично занимают Nanya и Winbond. Аналитики рассчитывают, что увеличение выпуска потребительской памяти в 2027 году поможет восстановить баланс спроса и предложения, хотя объёмы производства всё ещё не достигнут уровня 2024 года.

Источник: gizmochina