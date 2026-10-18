Asus вывела на рынок корпус PRO WS702 для рабочих станций с восемью слотами расширения

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| Новость | Платформа ПК

Системный корпус ASUS PRO WS702 появился в продаже на площадке JD.com. Модель рассчитана на рабочие станции: в ней предусмотрено 8 слотов расширения, допускается установка плат формата E-ATX, а платы расширения длиной до 400 мм помещаются без ограничений. Стоимость — 999 юаней.

Автор: Asus Источник: www.ithome.com

Габариты корпуса — 248 x 530 x 555 мм. Для блока питания отведён максимум 180 мм, для башенного кулера процессора — 190 мм. Дисковая секция включает четыре посадочных места под накопители 3,5″/2,5″ и два отсека исключительно под 2,5″. Внутри предусмотрено 35 мм запаса за задней панелью для укладки проводов, numerous отверстия и площадки под стяжки, а также заводской держатель для двух SIM-карт. На фронтальной панели ввода-вывода смонтированы USB-C со скоростью 10 Гбит/с, пара USB-A 5 Гбит/с, два порта USB-A 480 Мбит/с и совмещённый аудиовыход 3,5 мм.

По вентиляции доступно семь посадочных точек: спереди размещаются три 120/140-мм вертушки либо две больших 160/180/200 мм, сверху — три 120/140 мм, сзади — одна 120/140 мм. В зонах спереди и сверху допускается монтаж СЖО-радиаторов на 360 и 420 мм. Внизу стоит съёмный противопылевой фильтр.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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