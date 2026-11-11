AMD представила архитектуру Zen 6 для серверных процессоров EPYC Venice с ростом IPC на 27% и количеством ядер до 256 штук

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Компания AMD представила архитектуру Zen 6 и Zen 6C для нового поколения серверных процессоров EPYC Venice.

Платформа принесла масштабный прирост производительности на такт в размере до 27 процентов по сравнению с предыдущим поколением Zen 5. Линейка разделена на классические ядра Zen 6 с упором на максимальные частоты и плотные ядра Zen 6C для облачных сред. Флагманские решения предлагают до 256 вычислительных ядер на платформе SP7 и SP8. Процессоры получили поддержку передовой памяти MRDIMM со скоростью до 12 800 MT/s, обеспечивающей пропускную способность до 1,6 ТБ/с на сокет.

Новая микроархитектура также включает расширенный набор инструкций ISA, аппаратные оптимизации для систем агентного искусственного интеллекта и передовые функции безопасности уровня Caliptra 1.2. Процессоры Venice оптимизированы для борьбы с энергетическими ограничениями дата-центров и обеспечивают существенный рост энергоэффективности на фоне предшественников.

Источник: Wccftech