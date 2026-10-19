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Cherry представила клавиатуру K37ID для предприятий и рабочих помещений, где обычные устройства могут пострадать от пыли и пролитых жидкостей. Несмотря на то что компания известна прежде всего механическими переключателями, в новинке применена другая технология. Клавиатура получила защиту IP54 и рассчитана на использование в условиях, где периферия подвергается повышенным нагрузкам.

Стандарт IP54 означает, что корпус защищен от пыли в объеме, способном помешать работе устройства, а также от водяных брызг. Это позволяет использовать K37ID на производстве и в других местах, где на клавиатуру могут случайно попасть загрязнения. При этом погружать ее в воду нельзя.

Вместо механических переключателей компания использовала мембранную конструкцию с резиновыми элементами. По заявлению производителя, клавиши обеспечивают отчетливый тактильный отклик, характерный для механических моделей. При этом устройство ориентировано не на игры, а на повседневную работу в условиях, где надежность важнее дополнительных функций.

Новинка оснащена 99 клавишами, включая отдельный цифровой блок. При этом клавиши расположены достаточно плотно, благодаря чему клавиатура занимает меньше места на столе по сравнению со многими полноразмерными моделями. Ее размеры составляют 390 x 165 x 43 мм, а масса достигает 955 г.

Производитель рассчитывает использовать новинку прежде всего для оснащения рабочих мест на предприятиях. Защита от пыли и брызг должна снизить риск выхода устройства из строя при повседневной эксплуатации, а мембранная конструкция отличает его от привычных механических клавиатур бренда.

В Европе новинка уже доступна по цене 35 евро. Модель сочетает полноразмерную раскладку с цифровым блоком и защитой IP54, оставаясь при этом компактнее стандартных клавиатур такого типа.

Источник: Gagadget