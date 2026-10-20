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Компания Attack Shark представила беспроводную игровую мышь R5 Turbo с корпусом из углеродного волокна и частотой опроса до 8000 Гц. Новинка стала обновленной версией R5 Ultra и поступит в продажу уже в ближайшие дни.

Мышь весит около 43 г, поэтому ее можно отнести к легким игровым моделям. Корпус изготовлен из композитного материала на основе углеродного волокна и получил перфорацию для уменьшения массы. Поверхность обработана специальным составом, который должен препятствовать налипанию загрязнений при длительном использовании.

За точность перемещения отвечает оптический сенсор PixArt PAW3950MAX с разрешением до 60 000 DPI. Он способен отслеживать движения со скоростью до 750 дюймов в секунду. Предусмотрена и настройка высоты отрыва: пользователь может выбрать один из трех уровней, определяющих, когда сенсор перестанет реагировать на движение при поднятии мыши над поверхностью.

Одно из главных изменений по сравнению с предшественницей связано с электроникой. Новый контроллер Nordic поддерживает частоту опроса до 8000 Гц. По заявлению производителя, задержка беспроводного нажатия составляет 0,168 мс, однако этот результат получен в ходе собственных испытаний компании.

Для подключения доступны USB, радиоканал 2,4 ГГц и Bluetooth. В мыши установлены оптические переключатели Omron, рассчитанные более чем на 100 млн нажатий. За питание отвечает аккумулятор на 290 мА·ч. Заявленная автономность достигает 300 часов, но при частоте опроса 1000 Гц. При использовании максимального режима 8000 Гц время работы будет меньше.

Новинку предложат в черном, белом и песочном цветах Dune. Последний вариант стал новым дополнением к линейке. Продажи начнутся 23 октября, стоимость устройства пока неизвестна.

Источник: PRNewswire