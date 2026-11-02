В стиле старинного морского прибора, но с частотой опроса 8000 Гц: Keychron представила Q19 HE 8K
Компания Keychron представила новую компактную клавиатуру Q19 HE 8K. Устройство получило магнитные переключатели, частоту опроса 8000 Гц и необычный дизайн с морскими мотивами.
Главная внешняя особенность модели — золотистое оформление. Алюминиевый корпус выполнен с эффектом состаренного металла, а на его нижней части размещены изображения компасов, якорей и корабельных штурвалов. В том же стиле оформлены обозначения на клавишах.
Клавиатура подключается к компьютеру через USB-C. В ней используются магнитные переключатели Keychron Ultra-Fast Lime, позволяющие самостоятельно выбирать глубину срабатывания клавиш в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм. Также предусмотрена технология, которая помогает быстрее регистрировать повторные нажатия. Пользователи могут назначать несколько действий одной клавише в зависимости от силы нажатия.
Корпус изготовлен из алюминия, а внутри предусмотрены материалы для снижения шума при печати. Клавиатура весит почти 1,5 кг. Клавиши выполнены из PBT-пластика, предусмотрена RGB-подсветка с 22 режимами работы. Печатная плата поддерживает горячую замену переключателей, но совместима только с магнитными моделями Keychron Ultra-Fast Lime.
Для настройки устройства компания предлагает веб-сервис, через который можно менять назначение клавиш, создавать макросы и регулировать параметры переключателей. Также предусмотрен ИИ-помощник, понимающий текстовые команды пользователя. Новинка работает с Windows, macOS и Linux. При этом беспроводного подключения у модели нет.
Новинка уже появилась в каталоге производителя по цене 255 долларов США. Однако сейчас клавиатура отмечена как отсутствующая на складе. Отправку заказов начнут после поступления следующей партии.
Источник: Gizmochina
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