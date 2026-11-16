Sony запатентовала новую функцию для контроллера DualSense: смартфон сможет передавать платежные данные и пароли одним касанием

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Sony запатентовала технологию, которая может избавить владельцев PlayStation от необходимости вручную вводить данные банковской карты при покупке игр. Компания предлагает оснастить будущие контроллеры системой беспроводного обмена информацией со смартфонами. С ее помощью оплачивать покупки и входить в учетную запись можно будет простым касанием смартфона к геймпаду.

Разработка описана в патенте 2025 года под названием «Передача информации с помощью игрового контроллера». Согласно документу, контроллер сможет обнаруживать расположенные рядом устройства и обмениваться с ними данными. Для этого предполагается использовать NFC, Bluetooth или обе технологии одновременно.

Принцип работы напоминает бесконтактную оплату в магазинах. Пользователю достаточно будет поднести смартфон к геймпаду, чтобы передать необходимую информацию на консоль. Например, таким способом можно будет подтвердить покупку игры или дополнения в PlayStation Store, активировать подарочную карту и выполнить другие действия, для которых сейчас приходится пользоваться экранной клавиатурой.

Еще один возможный сценарий — быстрая авторизация в учетной записи PlayStation. Это может пригодиться при входе в профиль на чужой консоли: вместо ввода логина и пароля достаточно будет воспользоваться смартфоном. Таким образом, смартфон сможет стать своеобразным ключом для доступа к игровому аккаунту.

Появление подобной функции также вписывается в курс Sony на развитие цифровой дистрибуции. Однако пока компания лишь описала возможную технологию в патенте и не сообщала о планах по ее внедрению. Поэтому неизвестно, появится ли такой способ оплаты и авторизации в будущих контроллерах PlayStation.

Источник: Engadget