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Компания Topre выпустила клавиатуру REALFORCE RS1 — первую в истории бренда модель с раздельными левым и правым блоками. При этом производитель не стал переходить на необычную компактную раскладку: RS1 получила привычную японскую JIS-раскладку на 79 клавиш, разделённых на 35 клавиш слева и 44 справа.

Основой клавиатуры стала фирменная электростатическая ёмкостная технология Topre с бесконтактным принципом работы. Усилие нажатия составляет 45 гс, полный ход клавиши — 4 мм, а точку срабатывания можно настраивать с шагом 0,1 мм в диапазоне от 0,8 до 3 мм. Это позволяет менять момент регистрации нажатия без замены переключателей.

Раздельная конструкция рассчитана прежде всего на возможность свободнее расположить две половины клавиатуры относительно друг друга. При этом RS1 не пытается превратить привычную JIS-раскладку в экспериментальную: производитель сохранил стандартный размер клавиш и функциональные клавиши. Между блоками нет зубчатого соединения, а сама клавиатура подключается проводами.

RS1 также поддерживает одновременное нажатие всех клавиш и N-key rollover. Отдельная функция позволяет управлять курсором мыши с помощью клавиш, не перенося руку к мыши. В комплект входят тёмно-серые PBT-кейкапы с сублимационной печатью.

Источник: ithome