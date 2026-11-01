Разработчик представил магнитную клавиатуру с возможностью создавать собственные модули раскладок, подобно конструктору Lego

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Студент Массачусетского технологического института под ником NotARoomba разработал магнитную клавиатуру Keybytes. Эта разработка даёт возможность собирать персональные варианты раскладки клавиатуры, подсоединяя клавиши к единому управляющему блоку или между собой.

Магнитная клавиатура Keybytes Автор: NotARoomba на GitHub Источник: www.tomshardware.com

Такая возможность достигается за счёт магнитов в качестве крепежа и особых микроконтроллеров. Архитектура клавиатуры Keybytes включает два ключевых компонента: контроллер под названием Keyword и независимые клавиши Keybit. Магнитное сцепление последних формирует клавиатуру под конкретного пользователя. Внутри каждого Keybit стоит чип RISC-V — благодаря этому кнопка функционирует самостоятельно, а не зависит целиком от единственного центрального процессора.

Габариты отдельной кнопки Keybit — 19,05 x 19,05 мм, типоразмера 1U, принятого для стандартных клавиатурных клавиш. В клавиатуре питание и обмен данными организованы по шине I2C через контакты «Pogo Pin» с четырёх сторон. Такое решение дает возможность создавать разные модули и получать всевозможные конфигурации клавиатуры. В состав центрального модуля Keyword входят две печатные платы, установленные одна над другой. Верхняя плата контроллера Keyword оснащена процессором Arm Cortex-M4, антенной Bluetooth и флэш-памятью. На плате, расположенной снизу, смонтированы разъём USB-C, порт для зарядки и преобразователь питания.

Магнитная клавиатура Keybytes Автор: NotARoomba на GitHub Источник: www.tomshardware.com

Любая клавиша Keybit рассчитана на механические переключатели Cherry MX. Пользователь может подобрать совместимые переключатели ради наилучших тактильных ощущений при печати. Крепление на магнитах позволяет присоединять кнопки как к контроллеру Keyword, так и друг к другу. Тем самым снимается жёсткая привязка к фиксированной раскладке, свойственная традиционным клавиатурам.

Разработчик разместил проектные файлы своей клавиатуры, материалы проекта и информацию о конструкции на GitHub, выбрав разрешительную лицензию MIT. Благодаря этому посторонние могут разобраться в устройстве, повторить сборку у себя и доработать устройство под собственные нужды.

Источник: techradar