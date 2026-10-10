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Razer начала продажи компактной игровой клавиатуры Huntsman V3 Pro Mini 8KHz в Китае. Модель построена на аналоговых оптических переключателях второго поколения, поддерживает частоту опроса 8000 Гц и стоит 1499 юаней (примерно 19 200 рублей).

Клавиатура выполнена в формате 60%: в ней нет выделенного блока цифр, функциональных клавиш и навигационных кнопок. Такой формат экономит место на столе, а часть функций можно назначить на оставшиеся клавиши через фирменное программное обеспечение.

Razer заявляет среднюю задержку 0,48 мс при частоте опроса 8000 Гц. Компания также утверждает, что связка переключателей Gen-2 и HyperPolling работает на 26% быстрее ближайшего конкурента в собственных тестах.

Точка срабатывания регулируется в диапазоне от 0,1 до 4,0 мм. По умолчанию переключатели срабатывают при 2,0 мм и усилии около 40 гс. Поддерживаются режимы Rapid Trigger, Snap Tap, мгновенное срабатывание и быстрое повторное нажатие.

Ресурс переключателей заявлен на уровне 100 млн нажатий. Клавиатура получила верхнюю панель из алюминиевого сплава 5052, звукопоглощающий слой внутри корпуса, смазанные переключатели и двуцветные клавиши из PBT-пластика.

В памяти устройства можно сохранить до шести профилей настроек. Клавиша-модификатор в правом нижнем углу при коротком нажатии выполняет функцию стрелок, что частично компенсирует отсутствие отдельного навигационного блока.

Клавиатура уже доступна на китайских торговых площадках. Цена в других регионах и сроки международной доступности в публикации не раскрыты.

Источник: IT Home