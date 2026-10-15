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Дизайнер Хаоюань Лу и его студия Pulsekey показали концептуальную механическую клавиатуру Pulse One. Главная особенность устройства — цельный зеркальный корпус, изготовленный методом 3D-печати из металла и напоминающий ажурный каркас.

Внешний облик сформировали с помощью генеративного проектирования. Алгоритм рассчитывает, где материал можно убрать без потери прочности, поэтому в корпусе появились крупные округлые проемы, соединенные тонкими металлическими перемычками. После печати поверхность вручную полировали и нанесли металлическое покрытие.

Конструкция объединяет рамку, окантовку и подставку для запястий в одном элементе. Внутри установлены белые клавиши и прозрачные переключатели, которые можно менять без пайки. Клавиатура работает по беспроводному соединению, а, по словам авторов, одного заряда хватает на несколько недель.

Проект отмечен серебряной наградой International Design Awards в категории Consumer Electronics / Computer Accessories. К работе над Pulse One, помимо Хаоюаня Лу, присоединились Хунбинь Чжан и Вэньди Юй.

Авторы позиционируют клавиатуру как сочетание рабочего инструмента и предмета оформления рабочего места. О массовом выпуске, стоимости и сроках поступления в продажу сведений в доступных источниках не приводится.

Источник: Yanko Design