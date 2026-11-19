Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Беспроводная игровая мышь Pulsar X2 CrazyLight 2 — новое поколение серии CrazyLight. Доступны две версии: Mini (115,6 x 61 x 36,6 мм, 40 г) и Medium (120,4 x 63 x 38 мм, 43 г). Модели повторяют друг друга по форме, отличаясь только габаритами — так производитель учитывает разный размер ладоней.

В устройстве установлен сенсор XS‑2 с разрешением до 42 000 dpi, скоростью отслеживания до 800 дюймов в секунду и ускорением до 70 g. Частота опроса — до 8000 Гц. Основные кнопки построены на оптических переключателях Pulsar с ресурсом 100 миллионов нажатий, а колесо прокрутки — на бесконтактном энкодере Pulsar TTC IR, который снижает риск сбоев при длительной эксплуатации.

Настроить мышь можно в фирменном ПО. Модели уже в продаже в интернет‑магазине Pulsar по цене 129,95(примерно11 700 рублейприкурсе90 ₽/129,95 (примерно 11 700 рублей при курсе 90 ₽/129,95(примерно11 700 рублейприкурсе90 ₽/, точная сумма зависит от курса).

Источник: 4pda