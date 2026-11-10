Pulsar представила бесшумные магнитные клавиатуры с разъемом 3,5 мм для аудио и частотой опроса 8 кГц

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Pulsar в последнее время демонстрирует высокую активность, представив перспективную эргономичную игровую мышь для пользователей с крупными руками и анонсировав новые игровые мыши с двойным сенсором, позволяющие реализовать настоящую виртуальную позицию сенсора для индивидуальной настройки. Теперь, Pulsar планирует выпустить две новые клавиатуры с HE переключателями: Sboard HE TKL и Sboard HE 100%.

Sboard HE
Sboard HE
Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Как можно догадаться по названиям, речь идет о двух разных форм-факторах — классическом TKL, где нет только цифрового блока и полноразмерном (100%), последний из которых сейчас редкость на рынке игровых клавиатур. Вместо погони за экстравагантными функциями, вроде программируемых энкодеров, Pulsar выбрала более сдержанный дизайн и функциональность. Обе клавиатуры оснащены стандартной частотой опроса 8 кГц и магнитнымм переключателями, что ожидается от любой серьезной игровой клавиатуры, выходящей в 2026 году. Кроме того, они имеют встроенные ЦАП (DAC) и комбинированные аудиоразъемы на 3,5 мм с четырьмя контактами для передачи звука. Обе клавиатуры предположительно будут поставляться со бесшумными (silent) переключателями — еще одной отличительной особенностью в мире игровых клавиатур, т.к. «магниты» не так часто могут этим похвастаться.

Нет упоминаний о беспроводной связи, но есть информация об эмуляции геймпада, что указывает на то, что Pulsar присоединится к таким компаниям, как Wooting, Keychron и недавно Iqunix, предлагая эмуляцию контроллера. Вероятно, если клавиатуры не будут выпущены к концу 2026 года, Pulsar хотя бы продемонстрирует их в январе на CES. Даты выпуска и цены пока официально не подтверждены компанией Pulsar.

Источник: TechPowerUp

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