PFU выпустила юбилейную клавиатуру HHKB Professional Elite тиражом 300 штук

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

PFU представила юбилейную клавиатуру HHKB Professional Elite, выпущенную к 30-летию бренда Happy Hacking Keyboard. Тираж ограничен 300 экземплярами: 250 устройств продадут в Японии и 50 — в Китае.

Корпус отфрезерован из цельного блока алюминия. Поверхность обработана пескоструйным методом и анодирована. Дизайн разработан совместно с творческой студией TENT.

Автор: PFU Источник: happyhackingkb.com

В клавиатуре используются бесшумные электростатические емкостные переключатели Type-S. Их установили по новой внутренней схеме, а снизу появилась сменная опора с регулировкой наклона в четырех положениях.

HHKB Professional Elite выпускается только в английской раскладке и подключается по проводу через USB-C. Доступны шесть вариантов: черные, белые и снежно-белые версии с гравировкой по центру клавиш, а также такие же цвета без обозначений.

На нижней панели каждой клавиатуры лазером нанесены название HHKB Professional Elite и индивидуальный номер лимитированной серии. Цена составляет 330 000 иен с налогом (около 177 000 рублей) или 300 000 иен без налога.

Предварительные заявки на покупку принимали с 22 по 28 октября 2026 года. Первые заказы планируют отправить с марта 2027 года, а обычные продажи через PFU Direct начнутся 7 декабря 2026 года с поставкой через четыре-пять месяцев после оформления заказа.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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