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Компания GMK выпустила необычный аксессуар TriggerKey, который позволяет обладателям стандартных механических клавиатур регулировать момент срабатывания клавиш без замены самих переключателей. Насадка предназначена для свитчей типа MX — это самый распространённый стандарт креплений для механических клавиатур.

TriggerKey представляет собой рычажный механизм, который устанавливается вместо обычной клавиши. Два регулировочных винта позволяют изменить положение механизма и сократить расстояние, которое нужно пройти клавише перед срабатыванием. Инженеры GMK рассчитали, что эта система может снизить дистанцию срабатывания примерно до 0,1 миллиметра, хотя точное значение зависит от конкретного переключателя.

Принцип работы основан на предварительном натяжении пружины свитча. Чем сильнее механизм сжимает пружину, тем раньше срабатывает клавиша. Однако поднять точку срабатывания выше стандартной для свитча невозможно — регулировка работает только в одном направлении.

Важно отметить, что TriggerKey остаётся механическим решением и не копирует полностью возможности магнитных переключателей. Насадка не измеряет глубину нажатия и не поддерживает такие функции, как Rapid Trigger (режим быстрого повторного срабатывания без полного отпускания клавиши), которые есть в современных магнитных переключателях типа HE и TMR.

Конструкция насадки выполнена из ABS-пластика методом двойного литья с углом наклона в 34 градуса. Производитель ориентировал TriggerKey прежде всего на игровую аудиторию, поэтому комплект включает четыре насадки для клавиш WASD (стандартный набор для движения в играх). Каждую насадку требуется настраивать отдельно в зависимости от предпочтений пользователя.

В европейских магазинах набор TriggerKey стоит 49 евро, что примерно соответствует 4800 рублям по текущему курсу. Аксессуар становится доступной альтернативой для тех, кто хочет сократить время отклика клавиатуры, не инвестируя в полную замену на магнитные переключатели.

Источник: 4pda