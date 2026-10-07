Новый аксессуар TriggerKey имитирует свойства магнитных переключателей в обычных клавиатурах

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания GMK выпустила необычный аксессуар TriggerKey, который позволяет обладателям стандартных механических клавиатур регулировать момент срабатывания клавиш без замены самих переключателей. Насадка предназначена для свитчей типа MX — это самый распространённый стандарт креплений для механических клавиатур.

TriggerKey представляет собой рычажный механизм, который устанавливается вместо обычной клавиши. Два регулировочных винта позволяют изменить положение механизма и сократить расстояние, которое нужно пройти клавише перед срабатыванием. Инженеры GMK рассчитали, что эта система может снизить дистанцию срабатывания примерно до 0,1 миллиметра, хотя точное значение зависит от конкретного переключателя.

Автор: gmk Источник: www.gmk.net

Принцип работы основан на предварительном натяжении пружины свитча. Чем сильнее механизм сжимает пружину, тем раньше срабатывает клавиша. Однако поднять точку срабатывания выше стандартной для свитча невозможно — регулировка работает только в одном направлении.

Важно отметить, что TriggerKey остаётся механическим решением и не копирует полностью возможности магнитных переключателей. Насадка не измеряет глубину нажатия и не поддерживает такие функции, как Rapid Trigger (режим быстрого повторного срабатывания без полного отпускания клавиши), которые есть в современных магнитных переключателях типа HE и TMR.

Конструкция насадки выполнена из ABS-пластика методом двойного литья с углом наклона в 34 градуса. Производитель ориентировал TriggerKey прежде всего на игровую аудиторию, поэтому комплект включает четыре насадки для клавиш WASD (стандартный набор для движения в играх). Каждую насадку требуется настраивать отдельно в зависимости от предпочтений пользователя.

В европейских магазинах набор TriggerKey стоит 49 евро, что примерно соответствует 4800 рублям по текущему курсу. Аксессуар становится доступной альтернативой для тех, кто хочет сократить время отклика клавиатуры, не инвестируя в полную замену на магнитные переключатели.

Источник: 4pda

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