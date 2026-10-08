Новая мышь Razer получит подсветку колеса и эргономичную форму корпуса

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Razer показала тизер новой игровой мыши с RGB-подсветкой и эргономичной опорой под большой палец. Компания описывает устройство как модель, объединяющую управление, производительность и эффект погружения.

На опубликованном изображении видны колёсико с подсветкой и выступ справа от корпуса, предназначенный для поддержки большого пальца. Остальные детали Razer пока скрыла: название модели, сенсор, количество кнопок, способ подключения и массу компания не раскрыла.

По форме устройство напоминает мыши с выраженной правой боковой поддержкой. Поэтому новинка может оказаться обновлением семейства Basilisk или Cobra, однако официального подтверждения этому нет.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

У актуальных мышей Razer такого типа используются программируемые кнопки, фирменная подсветка Chroma RGB и колёсико с несколькими режимами прокрутки. В зависимости от модели оно может переключаться между плавным свободным вращением и точным тактильным режимом.

Razer также не сообщила, будет ли новая мышь проводной или беспроводной. Неизвестны разрешение сенсора, частота опроса, время работы от аккумулятора и совместимость с фирменной программой Synapse.

Презентация устройства может состояться позднее отдельного тизера. Официальные сроки выхода, цена и регионы продаж пока не объявлены.

Источник: IT Home

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