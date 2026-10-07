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GMK выпустила необычные клавиши TriggerKey, которые позволяют вручную менять момент срабатывания механической клавиатуры. Пользователю не нужно менять переключатели: новая клавиша устанавливается поверх обычного MX-совместимого механизма и с помощью встроенного рычага позволяет настроить, насколько глубоко её нужно нажать до регистрации нажатия.

Для игр это может быть полезно при быстрых действиях, когда лишнее движение клавиши имеет значение. В TriggerKey предусмотрены три варианта положения механизма, а максимальный угол наклона клавиши достигает 34 градусов. Конструкцию можно дополнительно настроить винтами, изменяя точку, в которой рычаг начинает нажимать на переключатель.

По сути, GMK добавила между пальцем пользователя и обычным переключателем дополнительный механический рычаг. Поэтому клавиатура получает возможность реагировать на нажатие иначе, хотя сам переключатель остаётся прежним. Это отличается от современных клавиатур с магнитными переключателями, где точку срабатывания обычно меняют электронной настройкой.

TriggerKey совместим с переключателями формата MX, а верхняя часть клавиши выполнена из двухцветного ABS-пластика. При этом решение подходит не для всех механизмов: GMK указывает на несовместимость с большинством магнитных переключателей Hall Effect и конструкциями Kailh Box. Набор из четырёх клавиш стоит 49 евро.

Источник: ithome