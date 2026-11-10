Microsoft устраняет проблему «залипания клавиш» в Windows, досаждавшую геймерам 30 лет

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Многие пользователи Windows годами сталкивались с серьезной проблемой: во время игры или при быстрой проверке клавиатуры клавиша Shift нажимается пять раз подряд. Операционная система издает звуковой сигнал и открывает всплывающее окно, сообщающее об активации функции «залипания клавиш». В динамичных игровых ситуациях это может сильно раздражать.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Сама по себе эта функция вполне полезна. Она была разработана для людей, которым физически трудно нажимать и удерживать несколько клавиш одновременно. Эта возможность появилась еще в Windows 95 — более 30 лет назад.

Проблема заключалась в том, что отключить её, если она не нужна, было сложно. Во всплывающем окне не было опции, позволяющей сразу же отключить этот «горячий» вызов. Пользователям приходилось переходить по ссылке в раздел специальных возможностей, искать там соответствующий параметр и отключать его вручную.

Как показывают тесты портала Neowin, в недавно выпущенной бета-сборке Windows 11 (Insider Beta Preview Build 26320.9876) окно уведомления было переработано. Теперь в нижней части этого диалогового окна появился дополнительный флажок с подписью: «Never turn on Sticky Keys with this shortcut» («Никогда не включать залипание клавиш с помощью этого сочетания»). Если установить этот флажок и закрыть окно, функция активации через пятикратное нажатие клавиши Shift будет полностью отключена — без необходимости обращаться к меню конфигурации операционной системы. Microsoft также упоминает об этом нововведении в примечаниях к выпуску данной сборки.

Источник: Neowin

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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