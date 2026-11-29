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Компания Angry Miao представила механическую клавиатуру Cyberboard AI, которая получила необычный алюминиевый корпус, светодиодную подсветку и встроенный искусственный интеллект. Производитель продолжает развивать линейку Cyberboard, первая модель которой появилась в 2020 году и выделялась дизайном в стиле электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Предыдущая клавиатура привлекла внимание не только внешним видом, но и необычной светодиодной панелью. В рамках краудфандинговой кампании на ее производство удалось собрать около 220 000 долларов. В новой версии компания сохранила характерные черты серии, но добавила возможности голосового управления.

Cyberboard AI оснащена микрофонами и стереодинамиками. Клавиатура способна распознавать речь и преобразовывать ее в текст, а встроенный ИИ позволяет с помощью голосовых команд менять параметры самой клавиатуры и управлять некоторыми настройками компьютера. Таким образом, устройство можно использовать не только для набора текста, но и для взаимодействия с ПК без постоянного обращения к мыши.

Новинка поддерживает подключение по Bluetooth, радиоканалу 2,4 ГГц и через USB-C. Предусмотрена возможность переключения между тремя устройствами. За автономную работу отвечает аккумулятор на 10 000 мАч, который также можно заряжать без проводов.

В клавиатуре установлена светодиодная матрица из 200 элементов и подсветка клавиш. Переключатели можно менять самостоятельно, без пайки. Модель выполнена в компактном формате 75%, однако предлагается только с американской раскладкой ANSI. Варианта с распространенной в Европе раскладкой ISO не предусмотрено.

Сейчас Cyberboard AI доступна для поддержки на Kickstarter. Белая версия стоит около 850 долларов, исполнение Vision обойдется примерно в 900 долларов. Первые отправки заказов запланированы на февраль 2027 года.

Источник: Notebookcheck