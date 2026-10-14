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Logitech готовит специальную версию одной из своих самых популярных беспроводных мышей MX Master 4. Новинка получит заметные изменения в оформлении, но, судя по опубликованным изображениям, сохранит привычную конструкцию и возможности обычной модели.

Внешний вид новинки показал журналист WinFuture Роланд Квандт, который ранее сообщил о подготовке этой версии. За основу, судя по всему, взяли мышь в светло-сером цвете, добавив к ней несколько ярких деталей. Главным отличием станет сочетание серых, черных и красных элементов.

Красные акценты появились на обеих основных кнопках: на левой размещены графические элементы, а на правой нанесена надпись Special Edition. В красный цвет также окрашена кнопка переключения чувствительности сенсора. Боковые накладки теперь выполнены в черно-серых тонах, а под левой стороной корпуса заметна полоса с переходом от красного к розовому. По данным источника, никаких изменений в технической части не ожидается.

Компания пока не сообщила, сколько будет стоить новая версия и когда она появится в продаже. Таким образом, пока речь идет о версии с обновленным дизайном, а не о полноценном техническом обновлении мыши.

Источник: Notebookcheck