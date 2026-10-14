Logitech готовит новую MX Master 4 Special Edition: популярная мышь получит красные акценты и темные накладки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Logitech готовит специальную версию одной из своих самых популярных беспроводных мышей MX Master 4. Новинка получит заметные изменения в оформлении, но, судя по опубликованным изображениям, сохранит привычную конструкцию и возможности обычной модели.

Автор: WinFuture Источник: winfuture.de

Внешний вид новинки показал журналист WinFuture Роланд Квандт, который ранее сообщил о подготовке этой версии. За основу, судя по всему, взяли мышь в светло-сером цвете, добавив к ней несколько ярких деталей. Главным отличием станет сочетание серых, черных и красных элементов.

Автор: WinFuture Источник: winfuture.de

Красные акценты появились на обеих основных кнопках: на левой размещены графические элементы, а на правой нанесена надпись Special Edition. В красный цвет также окрашена кнопка переключения чувствительности сенсора. Боковые накладки теперь выполнены в черно-серых тонах, а под левой стороной корпуса заметна полоса с переходом от красного к розовому. По данным источника, никаких изменений в технической части не ожидается.

Компания пока не сообщила, сколько будет стоить новая версия и когда она появится в продаже. Таким образом, пока речь идет о версии с обновленным дизайном, а не о полноценном техническом обновлении мыши.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 194 0
Автор Zloi Рейтинг +5239.20
Блог Клавиатуры, мыши и периферия 230 2170 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему AI-агенты тратят тысячи токенов на простые задачи и можно ли это исправить

Недавно обратил внимание на интересную особенность AI-агентов. Просишь нейросеть исправить небольшую ошибку в коде или найти информацию в нескольких документах, а в итоге она делает десятки...

✦ ИИ  Как выбрать робот-пылесос в 2026 году: 7 характеристик, которые важнее цифр на коробке

Робот-пылесос давно перестал быть просто круглой шайбой, которая хаотично ездит по квартире. Современные модели строят карту помещений, объезжают препятствия, распознают ковры и даже самостоятельно...

Почему зайчиха бросает зайчат в снегу сразу после родов

Первый выводок самка зайца-беляка приносит весной, нередко ещё до схода снега, когда по ночам держатся заморозки, а в лесу не найти ни одного надёжного укрытия. Вскоре после родов она покидает...

✦ ИИ  Как выбрать паяльную станцию для дома: 7 характеристик, на которые стоит обратить внимание

Поменять разъём на проводе, восстановить контакт на плате, отремонтировать наушники или заменить неисправный компонент — для таких задач обычного паяльника иногда недостаточно. Паяльная...

Из чего состоит темная материя: почему физика выбирает между частицами и волнами

Среди людей, интересующихся наукой, распространено заблуждение: принято считать, что темная материя еще не открыта, а ученые безуспешно пытаются доказать сам факт ее существования. В...