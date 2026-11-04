Легче стандартного DualSense и с прозрачным корпусом: Razer представила Raiju V3 Pro Signature Edition для PlayStation 5 и ПК

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Razer показала Raiju V3 Pro Signature Edition — профессиональный игровой контроллер для PlayStation 5, который получил необычный полупрозрачный корпус. Через внешнюю оболочку можно рассмотреть внутреннее устройство геймпада. При этом производитель сделал ставку не только на внешний вид, но и на дополнительные возможности управления.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

Корпус новинки выполнен из магниевого сплава, а масса всего устройства составляет 260 г. Это меньше, чем у стандартного контроллера DualSense. За точность управления отвечают бесконтактные стики с датчиками TMR. Такая конструкция призвана обеспечить более точное позиционирование и помочь игрокам при прицеливании.

Еще одна особенность модели — шесть дополнительных программируемых кнопок. Две из них расположены сверху, остальные четыре находятся на обратной стороне корпуса. Их можно настроить под часто используемые команды, чтобы выполнять нужные действия, не отрывая пальцы от основных элементов управления.

Несмотря на ориентацию на PS5, контроллер совместим и с компьютерами. При беспроводном подключении к ПК он поддерживает технологию HyperPolling с частотой опроса до 2000 Гц. Это позволяет существенно увеличить частоту обмена данными между геймпадом и компьютером.

Новинку выпустят ограниченным тиражом. В комплект, помимо самого устройства, войдут чехол для хранения, сменные накладки для стиков и кнопок, беспроводной адаптер и инструменты для замены элементов.

Продажи стартуют 10 ноября. Стоимость контроллера пока не объявлена. Учитывая ограниченный тираж и использование магниевого сплава, новинка, вероятно, окажется заметно дороже обычных игровых геймпадов.

Источник: Engadget

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