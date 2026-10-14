Корпус из углеволокна и вес всего 44 грамма: ATK представила беспроводную игровую мышь Blazing Sky Phantom с частотой опроса 8000 Гц

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания ATK выпустила игровую мышь Blazing Sky Phantom с необычным корпусом из композитного материала на основе углеродного волокна. Устройство весит всего 44 г, благодаря чему относится к числу ультралегких моделей с цельной конструкцией. Производитель уже раскрыл цену новинки и сроки начала поставок.

Автор: ATK Источник: www.atk.store

Корпус мыши получил симметричную форму и множество отверстий, а сама модель выполнена в низком профиле. По задумке производителя, она подойдет пользователям с небольшими и средними руками. При этом конструкция рассчитана на разные способы хвата, в том числе ладонью и кончиками пальцев.

Автор: ATK Источник: www.atk.store

За отслеживание движений отвечает сенсор PAW3955 Master с разрешением до 40 000 DPI. Мышь поддерживает частоту опроса 8000 Гц как при проводном подключении, так и при работе без кабеля. Основные кнопки оснащены оптическими переключателями Omron.

Автор: ATK Источник: www.atk.store

Несмотря на небольшой вес, устройство получило аккумулятор на 300 мАч. По данным производителя, при частоте опроса 1000 Гц одного заряда хватает максимум на 200 часов работы. Для снижения трения при движении предусмотрены специальные ножки в нижней части корпуса.

На официальном сайте бренда мышь оценили в 120 долларов США, но сейчас ее можно приобрести за 100 долларов США.

Источник: ATK

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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