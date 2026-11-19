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Компания Razer анонсировала специальные версии беспроводных игровых мышей Viper V4 Pro и DeathAdder V4 Pro. Главным отличием новинок от обычных моделей стали корпуса из настоящего углеродного волокна. Благодаря новому материалу вес устройств удалось снизить до 47 и 49 г соответственно.

В компании отмечают, что речь идет не о декоративном покрытии: корпус каждой мыши полностью выполнен из плетеного углеродного волокна. Материал формуют под воздействием температуры и давления, а затем обрабатывают и покрывают прозрачным защитным слоем. Это позволяет сохранить видимую структуру плетения. По данным производителя, такая конструкция на 53% прочнее обычного ABS-пластика. Однако показатель получен в ходе внутренних испытаний компании.

Техническая основа устройств также соответствует требованиям современных игровых моделей. Обе мыши получили оптический сенсор Focus Pro 50K Gen-3, беспроводное подключение HyperSpeed Wireless Gen-2 и переключатели четвертого поколения. Заявленная автономность достигает 180 часов, хотя реальное время работы зависит от условий использования.

Внешне устройства сохранили привычную форму своих серий. Viper V4 Pro рассчитана на пользователей, предпочитающих симметричные мыши, а DeathAdder V4 Pro получила эргономичный корпус для правой руки. При этом в новой версии DeathAdder также обновили сенсор по сравнению с обычной моделью.

Стоимость обеих модификаций составляет 250 долларов в США, а в Европе цена достигает 270 евро. Заказать новинки можно через официальный магазин производителя.

Источник: Notebookcheck