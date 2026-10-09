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Lenovo представила новую игровую клавиатуру Legion R9. Модель получила компактную раскладку на 68 клавиш, металлический корпус и магнитные переключатели. Устройство рассчитано на игры, в которых важны скорость реакции и точность управления.

Клавиатура поддерживает частоту опроса 8000 Гц. По заявлению производителя, встроенный контроллер обеспечивает задержку на уровне 0,1 мс. Подключение предусмотрено только по кабелю, поэтому беспроводного режима у новинки нет.

Покупателям предложат два варианта магнитных переключателей. Компания доработала одну из этих версий совместно с производителем: заявленный ресурс увеличился до 120 млн нажатий. Усилие срабатывания составляет около 35 гс.

Отдельно компания отметила внутреннюю шестислойную конструкцию, которая должна улучшать звучание при наборе текста. Подробностей о ее работе производитель не раскрыл. Корпус клавиатуры выполнен из алюминиевого сплава, а подсветка включает 150 светодиодов ARGB и дополнительную RGB-полосу в нижней части.

Внешний вид устройства можно немного изменить за счет разных колпачков клавиш. Доступны варианты с изображениями в стиле Legion и прозрачные колпачки. Также предусмотрено два цветовых исполнения. Частоту опроса можно переключать с помощью клавиши Fn.

В Китае новинка стоит примерно 150 долларов США. Компания пока не сообщила, появится ли клавиатура на других рынках. При этом компания уже выпускает за пределами Китая различные аксессуары под игровым брендом Legion.

Источник: Notebookcheck