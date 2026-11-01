Клавиатура AULA Neos 75 получила встроенную мультимедийную консоль с экраном и металлическими регуляторами

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Клавиатура AULA Neos 75 объединила механическую клавиатуру, небольшой цветной дисплей и отдельную панель управления музыкой. Необычная консоль расположена справа от клавиш и напоминает органы управления компактного Hi-Fi-плеера. Устройство представила новая дизайнерская команда AULA. New Renaissance.

Neos 75 выполнена в формате 75% и оснащена 84 клавишами. Корпус изготовлен из цельного алюминиевого блока методом фрезерования с ЧПУ, а колпачки клавиш также сделаны из металла. На правой панели установлены два поворотных регулятора, три круглые кнопки управления воспроизведением и цветной экран диагональю 2,3 дюйма с разрешением 480 x 360 пикселей. Дисплей показывает время, уровень заряда и обложки музыкальных альбомов.

Верхний регулятор отвечает за громкость и отключение звука, нижний переключает страницы экрана и открывает встроенный калькулятор. Три кнопки позволяют перематывать записи и управлять воспроизведением. Назначение элементов можно менять через фирменное программное обеспечение AULA. Клавиатура поддерживает подключение по USB, радиоканалу 2,4 ГГц и Bluetooth, а аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч размещён в отдельном отсеке.

Механизм клавиш использует крепление gasket mount с демпфирующими прокладками и несколькими слоями звукопоглощающих материалов. Переключатели Kailh доступны в линейном и тактильном исполнении, а благодаря горячей замене их можно менять без пайки. Габариты устройства составляют 372,8 x 122,3 x 29,65 мм. Предзаказы в Китае открылись 23 октября по цене 1299,1 юаня вместо заявленных 1599,1 юаня. Международный запуск ожидается позднее, стоимость для других рынков пока не объявлена.

Источник: aulacn