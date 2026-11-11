Игровая клавиатура Dareu получила экран вместо функционального ряда — но это ещё не всё

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Компания Dareu выпустила игровую клавиатуру Ultra68, конструкцию которой можно менять без замены самого устройства. Вместо функционального ряда F1-F12 пользователь может установить светодиодный экран из 335 элементов, превратив компактную клавиатуру с 68 клавишами в вариант с раскладкой на 75%.

Экран поддерживает отображение пиксельных рисунков, анимированных GIF и бегущего текста. Управлять им, настраивать подсветку и параметры клавиш можно через веб-драйвер UniHub, который работает в браузере и не требует установки отдельной программы.

Ultra68 получила алюминиевый корпус, конструкцию Gasket с четырьмя слоями шумопоглощающих материалов и переключатели с регулируемой точкой срабатывания. Проводная версия с магнитными переключателями Dareu Luban поддерживает частоту опроса 8000 Гц и настройку Rapid Trigger с шагом 0,01 мм. Для неё заявлены ход срабатывания от 0,1 до 3,5 мм и усилие нажатия 35 gf.

Вторая модификация оснащена индуктивными переключателями Kailh Thunder, поддерживает подключение по кабелю и радиоканалу 2,4 ГГц, а также получила аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч. При беспроводном соединении частота опроса составляет 1000 Гц. Цена Ultra68 в Китае начинается с 799 юаней за чёрную проводную версию, бордовая стоит 849 юаней, а серебристая беспроводная — 999 юаней.

Источник: gizmochina