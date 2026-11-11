Игровая клавиатура Dareu получила экран вместо функционального ряда — но это ещё не всё

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Dareu выпустила игровую клавиатуру Ultra68, конструкцию которой можно менять без замены самого устройства. Вместо функционального ряда F1-F12 пользователь может установить светодиодный экран из 335 элементов, превратив компактную клавиатуру с 68 клавишами в вариант с раскладкой на 75%.

Автор: Dareu Источник: www.gizmochina.com

Экран поддерживает отображение пиксельных рисунков, анимированных GIF и бегущего текста. Управлять им, настраивать подсветку и параметры клавиш можно через веб-драйвер UniHub, который работает в браузере и не требует установки отдельной программы.

Ultra68 получила алюминиевый корпус, конструкцию Gasket с четырьмя слоями шумопоглощающих материалов и переключатели с регулируемой точкой срабатывания. Проводная версия с магнитными переключателями Dareu Luban поддерживает частоту опроса 8000 Гц и настройку Rapid Trigger с шагом 0,01 мм. Для неё заявлены ход срабатывания от 0,1 до 3,5 мм и усилие нажатия 35 gf.

Вторая модификация оснащена индуктивными переключателями Kailh Thunder, поддерживает подключение по кабелю и радиоканалу 2,4 ГГц, а также получила аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч. При беспроводном соединении частота опроса составляет 1000 Гц. Цена Ultra68 в Китае начинается с 799 юаней за чёрную проводную версию, бордовая стоит 849 юаней, а серебристая беспроводная — 999 юаней.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 148 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Клавиатуры, мыши и периферия 231 2232 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Считаю хостел по метрам: что просят франшизы и из чего складывается смета

Франшиза отеля в разговоре обычно живёт на двух картинках: либо дворец из презентации, либо «купи кровати и сдавай». Реальная рамка между ними читается по открытым карточкам. Я снял выдачу раздела...

Паровозы под Лондоном: как в 1863 году заработало первое метро в мире

Утром 10 января 1863 года лондонцы спускались под землю не в электрический поезд, а в деревянные вагоны, за которыми стоял настоящий паровоз. В тоннеле горели газовые лампы, из локомотива...

Медведь на бамбуковой диете: как изменились лапы и зубы большой панды

Когда панда ест бамбук, она держит стебель передней лапой, поворачивает его и обдирает зубами жёсткую наружную часть. Для такой работы ей пригодилось необычное приспособление — «шестой...

ИТ-ипотека в 2026 году: расчеты, примеры и все, что известно о закрытии

В одной ИТ-компании с головным офисом в Москве работают трое коллег, и все трое хотят оформить ИТ-ипотеку. Один получит одобрение, второму не хватит зарплаты, третьему откажут из-за записи в...

Обзор набора ОЗУ ADATA XPG ARMAX DDR5 32 ГБ – сдержанное оформление и отсутствие излишеств

Пока большинство производителей ориентируются на броский игровой стиль и множество светодиодной подсветки, немалая доля пользователей предпочитает строгие, надёжные и незаметные варианты. Именно...