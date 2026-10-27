Беспроводная клавиатура за 1500 рублей: Lenovo выпустила новую Aurora GK1077 Lite с экраном и колесиком управления

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Начались продажи клавиатуры Lenovo Aurora GK1077 Lite. При стоимости около 19 долларов США устройство получило несколько дополнительных элементов, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Среди них небольшой дисплей, отдельный регулятор и возможность беспроводного подключения.

Клавиатура выполнена в компактном формате 70%, поэтому на столе она занимает меньше места, чем стандартные полноразмерные решения. Справа от клавиш находятся экран и поворотный регулятор. На дисплей выводится информация об уровне заряда аккумулятора и состоянии подключения, а с помощью регулятора можно менять громкость и управлять подсветкой.

За автономность отвечает встроенная батарея на 4000 мАч. Для подключения к устройствам предусмотрено три режима, а сама клавиатура совместима с компьютерами под управлением Windows и macOS. Также заявлена настраиваемая подсветка, а верхняя часть корпуса выполнена из полупрозрачного материала.

При этом новинка не относится к классическим механическим клавиатурам. Производитель указывает на применение бесшумной силиконовой технологии клавиш. В описании полноразмерной модели GK10 Lite также упоминаются мембранные переключатели. Поэтому тем, кто предпочитает механические клавиатуры с отдельными переключателями под каждой клавишей, стоит учитывать эту особенность.

Новинка предлагается в трех цветовых вариантах: голубом, молочно-оранжевом и розовом. На устройство предоставляется годовая гарантия. Модель уже поступила в продажу на китайском рынке по цене 19 долларов США, что составляет примерно 1500 рублей. О планах по выпуску клавиатуры в других странах компания пока не сообщала.

Источник: Notebookcheck