ATK выпустила RS6 V2 — алюминиевую магнитную клавиатуру с опросом 8 кГц

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

ATK выпустила проводную клавиатуру RS6 V2 с магнитными переключателями и цельнометаллическим корпусом. Продажи начались 5 ноября 2026 года, акционная цена в Китае составляет 499 юаней (около 6 100 рублей) при обычной в 599 юаней (примерно 7 300 рублей).

Формат компактный: 68 клавиш, то есть 65% от полного размера, без цифрового блока и отдельного ряда функциональных кнопок. Корпус фрезерован из алюминия и обработан пескоструйным методом с зернистостью 220 — такая обработка дает матовую поверхность без бликов. Доступны три цвета: бордовый, «лунный серебряный» и «метеоритный серый».

Внутри собрана конструкция Gasket: плату удерживают прокладки, а под ней уложены пять слоев демпфирующих материалов — они гасят вибрации и меняют звук нажатия. Позиционная пластина тоже алюминиевая. На печатной плате смонтированы два независимых друг от друга светодиода — для верхней и нижней подсветки, что дает более равномерное свечение по всей высоте клавиши.

Автор: ATK Источник: www.ithome.com

Переключатели собственной разработки ATK Corona полностью прозрачные и имеют встроенный световод. Пружина длиной 20 мм, снизу — выступающая точка для более четкого ощущения дна. Полный ход составляет 3,55 +- 0,3 мм, усилие срабатывания — 33 +- 7 гс, магнитная индукция в точке касания дна — 460 +- 50 Гс, заявленный ресурс — 100 млн нажатий.

Магнитный принцип регистрации позволяет настраивать точку срабатывания программно, с шагом 0,001 мм, и использовать Rapid Trigger: повторный сигнал возникает при обратном движении клавиши, без возврата в фиксированную точку. Частота опроса заявлена на уровне 8000 Гц, сканирование всех клавиш идет на 32 кГц, отдельной клавиши — на 256 кГц.

Задержка передачи сигнала от клавиатуры составляет 0,08 мс, а полная задержка по всей цепочке, включая компьютер, — 0,28 мс. Подключение только проводное, через USB; беспроводных режимов у модели нет, что и отражено в обозначении «одномодовая».

Прямых конкурентов в этом ценовом диапазоне немного: алюминиевый корпус и сканирование 256 кГц обычно встречаются у устройств дороже, а магнитные переключатели с Rapid Trigger уже стали стандартом для соревновательных игр. ATK сопровождает новинку собственной веб-утилитой для настройки профилей.

Источник: IT Home

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