ATK выпустила алюминиевую клавиатуру RS6 V2 с точностью настройки срабатывания 0,001 мм

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Игровая клавиатура ATK RS6 V2 получила магнитные переключатели, позволяющие настраивать момент срабатывания с точностью до 0,001 мм. При этом производитель заявляет о задержке полного отклика всего 0,28 мс. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе, оснащена 68 клавишами и стоит 499 юаней.

Автор: ATK Источник: www.ithome.com

За быстрый отклик отвечает магнитная система переключателей ATK Corona. Клавиатура поддерживает Rapid Trigger, при котором повторное срабатывание зависит от движения клавиши, а не от необходимости возвращать её в фиксированную точку. Частота опроса достигает 8000 Гц, а индивидуальное сканирование клавиш — 256 000 Гц. Это позволяет точнее контролировать быстрые нажатия, что особенно востребовано в соревновательных играх.

Необычно выглядит и внутренняя конструкция. Печатная плата получила два независимых светодиода для верхней и нижней подсветки, а корпус дополняют пять слоёв демпфирующих материалов и алюминиевая позиционная пластина. Прозрачные переключатели имеют ход 3,55 мм, усилие срабатывания 33 gf и заявленный ресурс 100 млн нажатий.

Модель доступна в бордовом, серебристом и сером цветах. При цене 499 юаней ATK предлагает не просто компактную клавиатуру с алюминиевым корпусом, а игровое устройство с крайне высокой частотой опроса и тонкой настройкой магнитных переключателей.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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