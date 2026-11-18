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Keychron представила игровую клавиатуру Z2 60 HE 8K, созданную совместно с GDK Lab. Модель получила частоту опроса 8000 Гц и магнитные переключатели с точностью срабатывания 0,005 мм. При этом производитель сделал ставку на полностью алюминиевую конструкцию в компактном формате 60%.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с обработкой на станках с ЧПУ. Внутри разместили четыре слоя наполнителя и алюминиевую позиционную пластину. Конструкция использует верхнюю фиксацию, а печатная плата получила подсветку с нижним расположением светодиодов.

Магнитные переключатели Huan Nuo Xingtong RGB имеют начальное усилие нажатия 33 +- 8 гс и полный ход 3,55 +- 0,3 мм. Колпачки изготовлены из поликарбоната с гальваническим покрытием. Частота опроса 8000 Гц означает передачу данных компьютеру каждые 0,125 мс, что ориентировано на быстрый отклик в играх.

Z2 60 HE 8K выпускается в серебристом и чёрном исполнениях. Клавиатура поддерживает только проводное подключение.

Источник: ithome