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Китайская MCHOSE выпустила механическую клавиатуру G87 V3, в которой обычную ручку регулировки громкости превратили в универсальный орган управления компьютером. Одним переключением она меняет назначение: регулирует звук, управляет яркостью подсветки или прокручивает страницы. Нажатия на регулятор тоже можно программировать — например, назначить на них создание скриншотов.

Но G87 V3 интересна не только необычным управлением. Клавиатура поддерживает частоту опроса 8000 Гц и заявленную задержку 0,125 мс. Это означает до 8000 обновлений данных о нажатиях в секунду. Для беспроводной игровой периферии производитель также обещает улучшенную защиту от помех.

Ещё одна впечатляющая цифра — аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. По заявлению MCHOSE, его хватает примерно на 2777 часов работы. Если показатель подтвердится в реальных условиях, клавиатуру можно будет заряжать весьма редко. Правда, производитель пока не уточняет условия, при которых получил такую автономность.

В конструкции использованы PBT-клавиши, алюминиевая декоративная панель, RGB-подсветка с 16 млн цветов и многослойная шумоизоляция. Покупателям предложат два варианта механических переключателей и шесть цветовых исполнений. Цена стартует с 239 юаней (около 2700 рублей), продажи начнутся 25 ноября.

Источник: ithome